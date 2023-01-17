Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Kafkasspor, Ligde 13 golle ilk yarının gol kralı Sergen Şakirler ile stoper Oğuzhan Yılmaz’ı kadrosuna dahil etti.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Kafkasspor, sürpriz transferlere imza atmaya devam ediyor. Kafkasspor, Bölgesel Amatör Ligde 13 golle ilk yarının gol kralı olan 1995 doğumlu başarılı kanat oyuncusu Sergen Şakirler'i Muğlaspor'dan, 1995 doğumlu stoper Oğuzhan Yılmaz'ı ise Gölcükspor'dan transfer etti.

Yönetimden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Sergen Şakirler'e ve Oğuzhan Yılmaz'a Kafkasspor ailesine hoşgeldin diyor, Kartal armalı forma ile başarılar diliyoruz. Ayrıca, transferde bizlere kolaylık sağlayan Muğlaspor Kulübü Başkanı ve yönetim kuruluna, Gölcükspor kulubü Başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz.”