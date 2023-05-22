Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Hatay’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen Defne Devlet Hastanesi’nin açılışına katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin ihtiyaçlarını giderme çalışmalarını yerinde inceleyerek Defne Devlet Hastanesi açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törende kısa sürede tamamlanan hastane hizmete açıldı. Başkan Sezer, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile inceleme yaptığı 300 yataklı, 80 yoğun bakım yataklı ve 12 ameliyathaneli Defne Yeni Devlet Hastanesi'nin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

BAŞKAN SEZER DEPREMZEDELER İLE SOHBET ETTİ

Başkan Sezer daha sonra Gölcük Belediyesi ekiplerince Hatay’da devam eden yardım ve hijyen çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Depremin ilk günlerinden itibaren Gölcük Belediyesi ekiplerince Defne’de devam eden sıcak yemek dağıtımlarına destek veren Sezer, çadır ve konteyner kentleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.