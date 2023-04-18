Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Hatay’da deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek depremzedelerin taleplerini dinledi, gıda ve su dağıtımı yaptı.

Gölcük Belediyesi, Hatay’da depremzedelerin yaralarını sarmak, bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de Hatay’a giderek çalışmaları yerinde inceledi. Sezer, ziyaretinde ilk olarak Defne ilçesinde Gölcük Belediyesi tarafından temin edilen ve depremzedelere ulaştırılan içme suyu ve kuru gıdaların dağıtım çalışmalarını takip etti. Ekiplerle birlikte dağıtım çalışmalarına katılan Başkan Sezer, depremzedelerin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Ali Yıldırım Sezer daha sonra Hatay’da dezenfeksiyon ve saha temizliği çalışmalarını inceledi Defne’de depremzedelerle buluşarak talep ve önerilerini dinledi.