Gölcük Belediyespor güreş takımı, 38 güreşçiyle Edirne 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde boy gösterecek.KOCAELİ (İGFA) - Antrenörleri eşliğinde yoğun bir hazırlık süreci geçiren Kocaeli'nin Gölcük Belediyesporlu güreşçiler, Edirne 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bel bağlayacak. Geleneksel Türk güreşinin en büyük organizasyonlarından biri olan tarihi Kırkpınar’da Gölcükspor 38 pehlivan ile mücadele edecek. 4 antrenör ve 1 güreş koordinatörün yer aldığı 43 kişi ile Kırkpınar’da yerini alan pehlivanlar, Gölcük’ü en iyi şekilde temsil etmek için geleneksel Türk güreşinin büyük sahnesinde boy gösterecek.

BAŞKAN SEZER PEHLİVANLARA BAŞARILAR DİLEDİ

Güreşçilere başarılar dileyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Başpehlivanımız Yıldıray Akın başta olmak üzere; tüm yağlı güreş takımımıza ve teknik heyetimize, Edirne Tarihi 662 Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde üstün başarılar diliyorum. Allah derman versin” dedi.