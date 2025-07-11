Gölcük Belediyespor sporcusu Berra Ceylan, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından eylül ayında düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek milli takımın seçmelerine davet edildi.

Gölcük Belediyesporlu Berra Ceylan, Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir başarıya imza attı. Türkiye genelinde kendi sıkletinde ilk 4 barasına girerek milli takım seçmelerine katılmaya hak kazanan Ceylan, Gölcük’ü gururlandırdı.

Milli takım seçmeleri, Türkiye genelinde kendi kategorilerinde ilk dörde giren sporcular arasında yapılacak. Bu kapsamda, 59 kilogram kategorisinde mücadele eden Berra Ceylan, Ankara’da bulunan İsmet İraz Spor Salonu’nda düzenlenecek seçmelerde Ay-Yıldızlı formayı giymek için ter dökecek.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Berra Ceylan’ın elde ettiği bu önemli başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, milli takım yolundaki mücadelesinde kendisine başarılar diledi.