Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye imkanları ile temin edilen yardım malzemeleri ile doldurulan tırı depremzedelere dağıtılmak üzere Hatay’a uğurladı.

Gölcük Belediyesi Hatay’da depremzedelerin yaralarını sarmak bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Depremin ilk günlerinden itibaren 87 araç 231 personelle Hatay’da çalışmalarını sürdüren Gölcük Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir kamyon dolusu yardım malzemesi hazırladı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, özenle hazırlanan yardım tırını Hatay’a uğurladı.

Hatay’da depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Hatay’da 87 araç 231 personelle yürütülen dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını koordinasyon görevimiz çerçevesinde, bugün Gölcük Belediyesi tarafından temin edilen, çadırlardan haşere ve sürüngenleri uzak tutmak için kullanılmak üzere, 4 ton kükürt ve naftalin ile depremzedelere dağıtılmak üzere, su ve erzak taşıyan Gölcük Belediyesi kamyonunu deprem bölgesine uğurladık. Başkan Sezer, Deprem afetinin meydana geldiği ilk günden itibaren depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettik. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.