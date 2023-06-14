Gölcük Belediyesi Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ihalesi sonuçlanan Düzağaç Mahallesi Yeni Aile Sağlık Merkezi’nin yapımına başlandığını açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Düzağaç Mahallesi'ne yapılacak yeni aile sağlık merkezinin inşasına başlandı.

İmar plan tadilatı “sağlık tesis alanı” olarak tamamlanan; plan tadilatı ile 2874 m2 alana çıkan, Düzağaç Mahallesi, 208 Ada, 6 parselde, halen prefabrik binada hizmet vermekte olan Düzağaç Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nin yeni binası çalışmaları; mevcut prefabrik yapının yanında başladı. İnşaat alanını ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

270 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK

9 hekimin çalışacağı, 673,96 m2 alanlı Düzağaç Mahallesi Aile Sağlık Merkezi yapım ihalesini kazanan firma yer teslimi sonrasında inşa çalışmalarına hızla başladı. 270 gün içinde tamamlanması planlanan ASM ile Gölcük yeni bir sağlık yatırımına daha kavuşmuş olacak.

Yüzbaşılar Sağlık Ocağı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Sezer, “Düzağaç Mahallesi Aile Sağlık Merkezi, yeni binanın inşaatı tamamlanana kadar mevcut prefabrik yapıda hizmet vermeye devam edecek. Düzağaç Mahallesi Sağlık Merkezi’nin mahallemize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.