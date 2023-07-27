Gölcük Belediyesi’nin Hasaneyn Yasakdüzü’nde yapımına başladığı spor tesisinde inşa çalışmaları sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi’nin girişimiyle; Hasaneyn Yasak Düzü Mevkii’nde spor tesisi yapılmak üzere tahsis edilen 157,8 dönüm alanda çalışmalar devam ediyor.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Yasakdüzü’nün eşsiz doğal güzellikleri arasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Sezer, ilçeye önemli bir spor alanı daha kazandıracak projenin Hasaneyn’e ve Gölcük’e hayırlı olmasını diledi.

Projede; doğaya uyumlu bir şekilde; 73×115 m2 ebadında nizami çim futbol sahası, idari bina, soyunma odaları, otomatik sulama tesisatı, su deposu, aydınlatma, 480 kişilik tribün ve tartan koşu pisti yer alıyor.