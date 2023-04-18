Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Hatay’da deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek depremzedelerin taleplerini dinledi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi Hatay’da depremzedelerin yaralarını sarmak bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de Hatay’a giderek çalışmaları yerinde inceledi. Gölcük Belediyesi ekipleri ile koordinasyonda görevleri diğer belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Sezer, depremzedelerle bir araya gelmeyi de ihmal etmedi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer Hatay ziyaretinde ilk olarak Defne'de ilçesinde Gölcük Belediyesi tarafından temin edilen ve Fen İşleri Müdürlüğü aracı ile depremzedelere ulaştırılan içme suyu ve kuru gıdaların dağıtım çalışmalarını takip etti. Ekiplerle birlikte dağıtım çalışmalarına katılan Başkan Sezer, depremzedelerin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

SAHADAKİ ÇALIŞMALARA SEZER’DEN YAKIN TAKİP

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer daha sonra Hatay'da koordinasyon görevini sürdürdüğü; dezenfeksiyon, enkaz alanlarında, çadır kentlerde ilaçlama, kireçleme, kemirgen, larva mücadelesini, tuvalet ve saha temizliği çalışmalarını, Sinop Valisi - OHAL Koordinatör Valisi Erol Karaömeroğlu ile birlikte yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Başkan Sezer ve Vali Karaömeroğlu, depremzedelerle görüşerek talep ve önerilerini dinlediler.