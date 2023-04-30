Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesinde yapımına başladığı yeni terminal binasında çalışmalarını sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - Hayata geçirdiği projelerle vatandaşların hayatını kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Gölcük’te inşa ettiği Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak yeni terminal binasında çalışmalar hızla ilerliyor. Bu kapsamda yapının -1.10, +7,55 kotları arası kolonların betonları döküldü.

ÇELİK ÇATI MONTAJI

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı idaresinde devam eden çalışmalarda şuan Gölcük Terminal Binasının tabliye kalıpları hazırlanıyor. Ardından terminal binasının dışında çevre dolgusuna başlanılacak. Tesisi çevreleyen istinat duvarını tamamlanmak üzere olan ekipler, çelik çatı montajına da önümüzdeki günlerde başlayacak.

Gölcük Terminal Binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunuyor. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alacak. Terminalde 13 peron olacak.