Gölcük’te 10 bin metrekare alana inşa edilen yeni terminal binasında çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük’e kazandıracağı terminal binası için inşaat çalışmalarına devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımında rahatlık ve konfor sağlayacak olan yeni terminal binasında 13 peron bulunacak. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı idaresinde devam eden çalışmalarda terminal binasının çevre duvarının yapımı tamamlandı. Yapının zemin ve birinci katın döşeme betonunun döküldüğü projede, su basman perdelerinin de yalıtımı devam ediyor. 10 bin metrekare alana inşa edilen yeni terminal binası zemin katı bin 450 metrekare, birinci katı 460 metrekare olmak üzere toplamda bin 910 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Gölcük’te inşa edilen yeni terminal binasında şu an çatı ve tuğla duvar imalatları devam ediyor. Ekipler ayrıca yapının çevresinde stabilize dolgu çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir tarafından yapımı devam eden Gölcük terminal binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunuyor. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alacak.