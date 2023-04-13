Gölcük Belediyesi Geleneksel Ramazan Akşamı Çocuk Şenlikleri, ilçedeki çocuklara Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşatarak eğlendirmeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi; “Geleneksel Ramazan Akşamları Çocuk Şenliği” etkinlikleri, Sanat Galerisi’nde çocukların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.
Etkinlikte Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşayan çocuklar; Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca-İbiş ile eğlenerek öğrendiler.
Etkinlikler; 15 Nisan Cumartesi akşamı, saat 21.00'da, İhsaniye Düğün Salonu'nda devam edecek.