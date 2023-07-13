Edirne’de düzenlenen 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde büyük başarıya imza atarak baş atlayan Gölcük Belediyespor pehlivanları. Pehlivanlar, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım’ı ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyespor’un başarılı yağlı güreşçileri, Edirne’de düzenlenen 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde büyük başarıya imza attı.

Kırkpınar’da büyük ortada birlikte finale yükselerek baş altına yükselen güreşçiler; Hüseyin Soğukoğlu ve Yunus Emre Akman ile küçük orta büyük boyuna yükselen Enes Özbek ve antrenörleri, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i ziyarete ettiler. Gölcük’ün gururu olan pehlivanlar, kendilerine verdiği destek için Başkan Sezer’e teşekkür ettiler.

Güreşçilerin kazandıkları başarı ile bir kez daha ilçenin gururu olduğunu söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Kazandığı başarılar ile ilçemizin gururu olan Hüseyin Soğukoğlu, Yunus Emre Akman, Enes Özbek ve Yunus Emre Uzuner’i can-ı gönülden tebrik ediyor, yetişmelerinde ve başarılarında emeği olan saygıdeğer ailelerine, ata sporumuzun Gölcük’te bânisi muhterem Rüstem Çavdar Hocama, Yusuf Yüksel Hocama, Gölcük Belediyesi Spor Birimi personelimize ve desteğini esirgemeyen hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.