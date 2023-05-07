Gölcük Belediyesi tarafından iki gün peş peşe düzenlenen tiyatro gösterilerinde önce yetişkinler, sonra da çocuklar kahkaha dolu anlar yaşadı.

Gölcük Belediyesi, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro günleri etkinliği düzenliyor. Etkinlikler çerçevesinde iki gün peş peşe düzenlenen tiyatro gösterilerinde önce yetişkinler, sonra da çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında düzenlenen etkinliklerde ilk olarak Sırf Tiyatro Grubu tarafından “Ah Şu Gençler" yetişkin komedi tiyatro oyunu sahnelendi. Gölcük Belediyesi ikinci etkinlikte ise çocukları tiyatro sahnesi önünde buluşturdu. “Ormandaki Afacanlar” adlı oyun ile çocuklar doyasıya eğlenerek, bir yandan da faydalı bilgiler öğrendi.