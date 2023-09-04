G\u00f6lc\u00fck Belediyesi a\u00e7\u0131k hava sinema ak\u015famlar\u0131; \u201cSagu & Pagu: B\u00fcy\u00fck Define\u201d adl\u0131 \u00e7ocuk filmi ile minin izleyicilerine e\u011flenceli bir ak\u015fam ya\u015fatt\u0131.KOCAEL\u0130 (\u0130GFA) -G\u00f6lc\u00fckl\u00fc \u00e7ocuklar, s\u0131cak yaz ak\u015famlar\u0131nda G\u00f6lc\u00fck Belediyesi'nin \u00fccretsiz A\u00e7\u0131k Hava Sinema Ak\u015famlar\u0131\u2019nda e\u011flenceli anlar ya\u015famaya devam ediyor. \u00dccretsiz olarak d\u00fczenlenen a\u00e7\u0131k havada sinema keyfi; hafta sonu \u015eirink\u00f6y\u2019de bulunan G\u00f6lc\u00fck \u0130l\u00e7e Halk K\u00fct\u00fcphanesi Bah\u00e7esi\u2019nde bir kez daha \u00e7ocuklar\u0131 konuk etti. K\u00fct\u00fcphane bah\u00e7esinde bir araya gelen minik G\u00f6lc\u00fckl\u00fcler, \u201cSagu & Pagu: B\u00fcy\u00fck Define\u201d adl\u0131 animasyon filmini izleyerek ho\u015f\u00e7a vakit ge\u00e7irecekler.\nFilmde izleyiciler aras\u0131nda yerini alan G\u00f6lc\u00fck Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ali Y\u0131ld\u0131r\u0131m Sezer, \u00e7ocuklar\u0131n e\u011flencelerine ortak oldu. Filmde ho\u015f\u00e7a vakit ge\u00e7iren \u00e7ocuklar, etkinlik i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ettikleri Ba\u015fkan Sezer ile bol bol hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirdiler.