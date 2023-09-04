KOCAELİ (İGFA) -

Filmde izleyiciler arasında yerini alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çocukların eğlencelerine ortak oldu. Filmde hoşça vakit geçiren çocuklar, etkinlik için teşekkür ettikleri Başkan Sezer ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.