Gölcük Belediyesi Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ihalesi sonuçlanan Düzağaç Mahallesi Aile Sağlık Merkezi’nin yapımına başlandığını açıkladı.

Gölcük Düzağaç Mahallesi’ne yapılacak yeni aile sağlık merkezinin inşasına başlandı. İnşaat alanını ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. 9 hekimin çalışacağı, 673,96 metrekare alanlı Düzağaç Mahallesi Aile Sağlık Merkezi yapım ihalesini kazanan firma yer teslimi sonrasında inşa çalışmalarına hızla başladı. 270 gün içinde tamamlanması planlanan ASM ile Gölcük yeni bir sağlık yatırımına daha kavuşmuş olacak. Yüzbaşılar Sağlık Ocağı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Sezer, “Düzağaç Mahallesi Aile Sağlık Merkezi, yeni binanın inşaatı tamamlanana kadar mevcut prefabrik yapıda hizmet vermeye devam edecek. Düzağaç Mahallesi Sağlık Merkezi’nin mahallemize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.