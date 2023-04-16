Gölcük Belediyesi Geleneksel Ramazan Akşamı Çocuk Şenliği, İhsaniyeli çocuklara eğlenceli ve öğretici bir akşam yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi Geleneksel Ramazan Ayı Çocuk Şenliği, İhsaniye’de çocuklarla buluştu.

İhsaniye Düğün Salonu’nda gerçekleşen şenliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Aileleriyle birlikte salonu dolduran çocuklar, Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca-İbiş ile Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşadılar. Birbirinden farklı gösterilerin sahnelendiği şenlikte çocuklar, eğlenerek öğrendiler. Geleneksel Ramazan Akşamları Çocuk Şenliği, 17 Nisan Pazar akşamı, saat 21.00'da, Yazlık Kültür Merkezi'nde devam edecek.