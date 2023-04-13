Gölcük Belediyesi kütüphaneleri; sınavlara hazırlanan ve ders çalışma ortamına ihtiyaç duyan gençler ile okuma tutkunlarından yoğun ilgi görüyor.KOCAELİ (İGFA) - Geniş kitap yelpazesine sahip Gölcük Belediyesi kütüphaneleri, kitap tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

Gölcük Sanat Galerisi’ndeki ve Değirmendere Yalı Evleri’ndeki kütüphaneler, sınavlara hazırlanan, çalışma ortamına ihtiyaç duyan gençler ile okuma tutkunlarından yoğun ilgi görüyor. Özellikle Gölcük Sanat Galerisi binasında hizmet veren Gölcük Belediyesi Kütüphanesi sunduğu sessiz ve huzurlu bir ortam ile her gün genç ziyaretçileri ile doluyor.

DİLEDİĞİNİZ KİTAP TEK TIK UZAĞINIZDA

Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi de okuyucularına, dilediği kitaba daha hızlı ve kolay erişebilme imkanı sunuyor. İnternet üzerinden tek bir form doldurarak sitemi kullanmaya başlayan okuyucular, Dijital Kütüphane’nin kütüphane otomasyon sistemi, mobil uygulama ya da web sitesinden 32 bin e-kitabı ücretsiz olarak bilgisayar, tablet ve cep telefonlarına indirerek okuyabiliyor.

Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi’nden yararlanmak isteyenler; http://kutuphane.golcuk.bel.tr internet adresi üzerinden ilgili formu doldurarak binlerce kitaba ücretsiz erişim imkânına kavuşuyor.