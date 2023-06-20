Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki kurslarda eğitim gören özel bireylerin el emeği ürünlerinden oluşan sergi düzenlenen törenle açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yaptıkları el emeği ürünler, yılsonu sergisinde sergilendi.

Serginin açılışına Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Dinçer Koç, kursiyerler ve aileleri katıldı. Sergide; dudak okuma, takı tasarım, ahşap boyama, örgü teknikleri, amigurumi bebek yapımı kurslarına katılan toplamda 265 kursiyerin büyük emek harcayarak yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

ENGELLİLER BECERİLERİNİ SERGİYE DÖNÜŞTÜRDÜ

Sergideki eserleri beğeni ile inceleyen Başkan Sezer, “Yol arkadaşım olarak gördüğüm, 7/24 iletişim halinde olduğumuz engelli kardeşlerimi yaptıkları harika ürünlerden dolayı tebrik ediyor, Gölcük Engellilerle Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Hasan Bat, Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi Sorumlumuz Sayın Dinçer Koç ve emeği geçen herkese sürdürdükleri başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.