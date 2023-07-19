Gölcük Belediyesi’nin açtığı GÖLMEK pastacılık kurslarında eğitim gören gençler, maharetli elleriyle birbirinden lezzetli ürünler üretmeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, gençleri hayata kazandırmak amacıyla yaz döneminde açtığı pastacılık kursunda eğitimler sürüyor.

Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme El Beceri ve Hobi Kursları (GÖLMEK) bünyesinde açılan kursa katılan 12-17 yaş arası gençler; cupcake, donut, cakepop ve daha birçok lezzetli tatlılın yapımını öğrendi. Öğrenciler son olarak aldıkları eğitimle simit yapmayı öğrendi.

İhsaniye Sosyal Merkez'de eğitimlerini sürdüren gençler, eğitimin ardından mutfağa girerek birbirinden lezzetli simitler yaptılar. Tatil dönemini pastacılık kursunda verimli geçiren öğrenciler, kendilerine ücretsiz kurs imkanı sağlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler.

YAZ TATİLLERİNİ ÖĞRENEREK GEÇİRİYORLAR

Öğrencileri tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Okullarımızın tatil dönemini meslek kursuna katılarak değerlendiren kursiyerleri can-ı gönülden kutluyor, başarılar diliyor, kurs hocamız Emine Demir'e de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.