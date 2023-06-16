Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.KOCAELİ (İGFA) -   Gölcük’te 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonunda; ilk, orta, lise ve dengi okullarda eğitim gören binlerce öğrenci, karne heyecanı yaşadı.

Barbaros İlköğretim Okulu’nda düzenlenen karne törenine; Kocaeli Vali Yardımcısı Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Törende öğrenciler, karnelerini; Kaymakam Ada, Başkan Sezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mert’in elinden aldılar.

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Törende Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, karnelerini verdiği öğrencilere; tatil dönemini iyi değerlendirmeleri, bol bol kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulunarak iyi tatiller diledi.