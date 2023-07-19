Gölcük Belediyesi, ilçede güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı ya da sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımını sürdürüyor.

Çalışmalarda son olarak İrşadiye No.105 adresinde bulunan metruk binanın metruk yapının yıkım ve enkaz kaldırma işlemini belediye ekipleri tarafından tamamlandı.

Çalışmanın tamamlanması ile birlikte; ilçe genelinde, sosyal riskler oluşturan ve metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 121 binayı, Denizevler’deki 50 ve eski sanayi alanındaki 10 bina yıkılıp enkazı kaldırılmış oldu.