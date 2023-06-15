Gölcük Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenecek Geleneksel Sünnet Şöleni için kayıt işlemleri başladı.

Gölcük’te sünnet çağına gelmiş çocuklar için düzenlenen şölen için kayıt işlemleri Gölcük Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden yapılabilecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, kayıtlarını 14 Temmuz 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar yaptırabilecekler. Aileler, şölen hakkında detaylı bilgiyi ise 0262 414 45 85 nolu telefondan 178-299 dâhili hatlara bağlanarak alabilecek.

TÜM İŞLEMLER ÜCRETSİZ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Gölcük Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni’nde bu yılda sünnet çağına giren çocukların sünnet işlemleri; sağlıklı ve modern koşullarda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Gölcük Belediyesi tarafından sünnet ettirilecek çocuklar, kendileri için düzenlenecek şölende çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenecek.