Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki manevi değerlerin bakımını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gölcük’teki Atatürk heykelinin de bakımı yapılacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki pek çok yapının bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Büyükşehir bu kapsamda Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanında bulunan Atatürk heykelinin bakımını yapacak.

Mevsimsel şartlar nedeniyle deforme olan heykel, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığındaki uzman ekipler tarafından aslına uygun bir şekilde bakıma alınacak.

10 gün sürmesi beklenen çalışmalar boyunca heykelin etrafı güvenlik önlemleri alınarak kapatılacak. Yapılacak çalışmalar kapsamında uzman ekiplerce boya dolgu ve vernik işlemleri uygulanacak.

Bakım çalışması 17 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.