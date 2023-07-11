Kocaeli'de Gölcük Belediyesi, Bartın’da yaşanan sel felaketi sonrasında yapılan çalışmalara destek olmak amacıyla bölgeye gönderdi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, sel felaketi yaşayan Bartın’daki çalışmalara araç ve personel desteği sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda, Bartın’da meydana gelen sel felaketi sonrası yapılan çalışmalara destek olmak için; Gölcük Belediyesi’nin 1 damperli kamyon ve 1 arasözü personelleriyle birlikte, bu sabah Bartın’a yola çıktı.

GEÇMİŞ OLSUN BARTIN

Sel bölgesindeki çalışmalara destek vereceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin” dedi.