NBA play-off’ları ilk turu 4. maçında Golden State Warriors, konuk ettiği Sacramento Kings’i 126-125’lik skorla yenerek seride durumu 2-2’ye getirdi.

NBA play-off’larında heyecan 4 maçla devam etti. Batı Konferansı play-off ilk turu 4. maçında Golden State Warriors, sahasında Sacramento Kings’i 126-125 mağlup ederek seride durumu 2-2 yaptı. Warriors’ta Stephen Curry 32 sayı, 5 ribaund ve 4 asist, Klay Thompson 26 sayı, 3 asist, 2 ribaund, Jordan Poole da 22 sayı, 4 asist, 2 ribaundla mücadele etti. Sacramento’da ise De’Aaron Fox 38 sayı, 9 ribaund, 5 asist, Keegan Murray 23 sayı, 7 ribaund, Malik Monk da 16 sayı ve 5 asistle karşılaşmayı tamamladı. Serinin 5. maçı, 26 Nisan’da Sacramento’nun sahasında oynanacak.

Cedi Osman’ın 10 sayısı Cleveland’a yetmedi

Doğu Konferansı takımlarının play-off mücadelesinde New York Knicks, evinde milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers’ı 102-93’lük skorla yenerek seriyi 3-1’e getirdi. Knicks’te 29 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle oynayan Jalen Brunson ile 26 sayı, 2 ribaund, 1 asist kaydeden R.J. Barrett galibiyetin mimarı oldu. Cleveland’da ise Darius Garland’ın 23 sayı ve 10 asisti, Jarrett Allen ve Caris LeVert’in de 14’er sayısı yeterli olmadı. Konuk ekipte 21 dakika parkede kalan milli basketbolcu Cedi Osman da 10 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle mücadeleyi tamamladı. Serinin 5. karşılaşması, 26 Nisan’da Cleveland’ın ev sahipliğinde oynanacak.

Celtics, deplasmanda kazandı ve durumu 3-1’e getirdi

Doğu Konferansı play-off ilk turu 4. maçında Boston Celtics, deplasmanda karşılaştığı Atlanta Hawks’ı 129-121 mağlup etti ve seride 3-1 öne geçti. Boston’da Jayson Tatum 31 sayı, 7 ribaund, 4 asist, Jaylen Brown 31 sayı, 4 ribaund, 3 asist, Marcus Smart da 19 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu. Atlanta’da ise Trae Young’un 35 sayı, 15 asisti, De’Andre Hunter’in 27 sayı, 7 ribaundu, Dejounte Murray’in de 23 sayı ve 9 ribaundu yenilgiyi önleyemedi. Serinin 5. maçı, 25 Nisan’da Boston’da yapılacak.

Timberwolves, Denver karşısında serideki ilk galibiyetini aldı

Batı Konferansı’nda play-off’lara 8. sıradan giren Minnesota Timberwolves, ilk 3 maçı kazanan konferans birincisi Denver Nuggets’ı uzatma sonunda 114-108’lik skorla geçerek serideki ilk galibiyetini aldı. Timberwolves’ta Anthony Edwards 34 sayı, 6 ribaund ve 5 asist, Mike Conley 19 sayı, 8 asist, Karl-Anthony Towns’ta 17 sayı, 11 asistle oynadı. Denver’da ise Nikola Jokic 43 sayı, 11 ribaund, Jamal Murray 19 sayı, 7 ribaund, Michael Porter Jr. da 15 sayı ve 5 ribaund kaydetti. Serideki 5. müsabaka, 25 Nisan’da Denver’ın sahasında yapılacak.