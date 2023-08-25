Türkiye Golf Federasyonu’nun, golf kulüpleri arasında sportif rekabet ortamının desteklenmesi, kulüp üyesi sporcuların takım olarak yüksek standartlı yarışma koşullarında yarışmaları ve golf camiasındaki dostlukların pekiştirilmesi amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu’nun final müsabakası yarın İstanbul Silivri’de başlıyor.

Türkiye Golf Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu’nun B kategorisi dördüncü ve final ayağı olan müsabakalar, 26-27 Ağustos 2023 tarihlerinde İstanbul’da oynanacak.

TGF Silivri Golf Sahası’nda gerçekleştirilecek TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 4. ayak müsabakası B kategorisinde mücadele edecek Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Country Bodrum Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Regnum Golf Country Ankara Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Cullinan Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü sporcularının bulunduğu 13 takımdan 102 oyuncu sahaya çıkacak.

Oynanan ayakların sonunda puanların toplandığı ve bir genel klasman tablosunun oluşturulduğu şampiyonada, son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım tur şampiyonu olacak.

Bu puan sistemine göre oynanan üç ayak sonunda B kategorisinde Ankara Golf Kulübü 68 puanla birinci, Regnum Golf Country Bodrum Kulübü takımı 67 puanla ikinci, İstanbul Golf Kulübü takımı 62 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu’nun A kategorisi final müsabakaları ise 2-3 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul Silivri’de yer alan TGF Silivri Golf Sahası’nda oynanacak.