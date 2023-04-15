Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yapılmakta olan spor tesislerinin yatırımları hızla devam ediyor.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yapımı devam eden spor tesislerinde aşamalar hızla ilerliyor. Yarı olimpik yüzme havuzu için hafriyat çalışmaları başladı. Gölpazarı’na kazandırılan spor tesisleri tamamlandığında içerisinde, gençlik merkezi, basketbol ve voleybol sahaları, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun parkı ve sosyal tesis alanları bulanacak. Başkan Suer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Biz Gölpazarı Belediyesi olarak her günümüzü memleketimize ne faydamız olur ne yararımız olur diye gayret içerisinde geçiriyoruz. Gençlik merkezi inşaatımız hemen hemen 15 güne bitecek. Yaptığımız bu alanda gençlerimiz kadınlarımız ve çocuklarımızın eğitim alabileceği bölümler yer alacak. Gölpazarı’nın ufkunu genişleteceğini düşündüğümüz bu çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.