Gölpazarı Belediye Başkan Vekili Ufuk Bozkan, inşaatı devam eden yüzme havuzu projesindeki ilerlemeleri yerinde inceleyerek sahadaki personellere kolaylıklar diledi.

Yerinde yapılan inceleme sırasında, Başkan Vekili Bozkan, yüzme havuzu inşaatındaki çalışmaların hızlı ve doğru yönde ilerlediğinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, “Gölpazarı ilçemizin Bilecik’in yükselen yıldızı olması için atılan adımların emin ve kararlı bir şekilde sürüyor. Gölpazarı ilçemizde gerçekleştirilen çalışmalar, doğru projeler ve etkili yönetim anlayışıyla ilerleyerek ilçenin kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Ekibimiz ilçenin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve yaşam standartlarını yükseltmek için çaba sarf etmektedir. Yüzme havuzu projesi de ilçede sosyal ve sportif aktivitelerin gelişimine katkıda bulunacak önemli bir adımdır. İnşaat çalışmalarının düzenli bir şekilde ilerlemesi, ilçe halkının beklentilerini karşılamak için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir” dedi.