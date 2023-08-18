Gölpazarı Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz İngilizce kursu sona erdi.

Gölpazarı Belediyesi tarafından ‘Bir Dil, Bir Hayat’ sloganıyla başlayan ve çocukların yaz tatillerini dolu dolu değerlendirmesi amacıyla başlayan kurs sona erdi. Belediye Başkanı Hayri Suer, kurs bitiminde düzenlenen törene katılarak kurs öğrencilerine hem sertifikalarını hem de hediyelerini verdi. Başkan Suer ‘’Gelenekselleştirdiğimiz kursumuzun bir öğretim döneminin daha sonuna geldik. ‘Bir Dil Bir Hayat’ sloganıyla, herkese yaymaya çalıştığımız kursumuza talebin fazla olmasından memnuniyet duyuyorum. Tüm çocukların bir dil öğrenmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki yaz döneminde de çocuklarla buluşacağız’’ dedi.