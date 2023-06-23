Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Hayri Suer’in talimatı ile kaldırım yenileme çalışmaları başladı.

Gölpazarı Belediyesi modern ve güvenli bir şehir yapısı oluşturma vizyonuyla kaldırım yenileme çalışmalarına başladı. Kaldırım yenileme çalışmaları çerçevesinde Gölpazarı’nın birçok önemli noktasında ekipler aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yenilenen kaldırımlar, düzgün bir yüzey sunarak yayaların rahat ve güvenli bir şekilde yürüyebilmesini sağlarken, aynı zamanda ilçedeki doku ve görsel bütünlüğü de koruyor.

Başkan Süer, yaptığı açıklamada, kaldırım yenileme projelerinin Gölpazarı’nın şehircilik anlayışına uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, vatandaşların rahat ve konforlu bir şekilde şehir içinde hareket etmelerini sağlamak için yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını belirtti.