Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ilçede yapılan kültür merkezinin eksiklerinin tamamlandığını ve yaz mevsimine kadar inşaat çalışmalarının da biteceğini söyledi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Daire Başkanı Sayın Yusuf Seven’i Ankara’ya giderek makamında ziyaret etti. Kurumlar arası yapılan ortak çalışmaların değerlendirildiği ziyaret sonrası Başkan Suer Gölpazarı Kültür Merkezi’nin inşaatının kalan işlerinin hızlı bir şekilde devam edeceğini belirtti. Başkan Suer, “İlçemize yakışır yeni bir eser daha kazandırıyoruz bu yaz İnşallah hizmete alınacak. Daire Başkanı Seven’i ziyaret ettik. Çalışmalar hakkında bilgi verdik. Her zaman projelerimize destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederiz” dedi.