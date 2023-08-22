Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gölyazı’da devam eden antik tiyatro ve sıbyan mektebindeki kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Antik tiyatroda kazı çalışmalarının sahne alanında sürdüğünü belirten Başkan Erdem, sıbyan mektebini de aslına uygun restore ederek, kent turizmine kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Nilüfer Belediyesi, doğal güzelliğiyle dünyaca ünlü bir turizm merkezi haline gelen Gölyazı’da, antik kent dokusunu da gün yüzüne çıkarmak için kazı çalışmalarını sürdürüyor. Nekropol Alanı, Kutsal Alan ve Kızada’da yürüten çalışmaların bir ayağı olan Zambaktepe bölgesindeki Milattan önce 2. ve 3. yüzyıllarda inşa edildiği tahmin edilen antik tiyatro alanı ve yerleşim bölgesinde yer alan sıbyan mektebindeki kazı çalışmalarında yeni keşifler elde edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Bursa Müzeler Müdürlüğü başkanlığında, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Şahin’in bilimsel danışmanlığında geçen yıl başlayan kazı çalışmaları sonucu antik tiyatronun oturma sıralarının bir bölümü, doğu parados girişi, kuzey ve güney duvarları ile analemla duvarının bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı.

Temmuz ayında başlayan ve titizlikle süren çalışmalarda sıra, antik tiyatronun sahne alanına geldi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, kazı alanlarına giderek hem incelemelerde bulundu hem de çalışmaların geldiği son durum hakkında detaylı bilgi aldı. Antik tiyatroyu ortaya çıkararak o dönemi yansıtacak şekilde hizmete açmayı planladıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bu hedefle çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Gölyazı’nın antik dokusunu açığa çıkartma konusundaki çalışmalarımız, antik tiyatro ile devam ediyor. Sahne alanındaki çalışmalar sonunda artık tiyatronun planının ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz. Öncelikli hedefimiz antik döneme ait keşifleri ortaya çıkarmak, ardından o dönemi yansıtacak şekilde vatandaşların hizmetine sunmak. Kazı çalışmalarına destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Osmanlı döneminden kalma bir yapı olan ancak 2009 yılında Bursa Müzeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kazılar sırasında Roma dönemine ait kalıntıların elde edildiği sıbyan mektebinde de kazı ve restorasyon çalışmalarının başladığını belirten Başkan Turgay Erdem, “Sıbyan mektebinin projesi çizildi ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan projenin onayı alındı. Sıbyan mektebinin projesi, Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından aslına uygun şekilde restore edilmeye başlandı. Çalışmalar sonunda bu alanı da ayağa kaldırarak Gölyazı turizmine kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.