İlk ayağı Bigadiç’te Duatlon olarak, ikinci ayağı Erdek Ocaklar Aquathlon olarak gerçekleştirilen TRIATHL10 CUP’ın organizasyonunu finali Balıkesir’in Gömeç ilçesinde düzenlendi.
Farklı gruplar halinde yarışlarını tamamlayan yarışçılara dereceye girenlere ödülleri verildi.
Programa Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Şencan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Daire Başkanı Yayha Akduman, Gençlik İl Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Gölen katıldılar.