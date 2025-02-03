Balıkesir’in Gönen ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 Şubat 2025 tarihinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, silahla yağma suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.U. isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan S.U., cezaevine teslim edildi.
Yetkililer, suç ve suçlularla mücadele kapsamında denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı.
Kaynak: iha