Balıkesir’in Gönen ilçesinin Taştepe mevkiinde meydana gelen servis aracı kazasında 26 işçi yaralandı. Adin fabrikasına ait 10 S 28088 plakalı servis aracı, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4’ü ağır olmak üzere toplam 26 kişi yaralanırken, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaralıları ziyaret edip sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

İlk olarak Gönen Devlet Hastanesi’ne geçen Vali Ustaoğlu, burada yaralılarla ve aileleriyle bir araya geldi. Daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Ustaoğlu, tedavi altındaki diğer yaralıları ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu, ziyaretlerinde geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkânlar seferber edilecek. Tedavi süreçlerini yakından takip ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.