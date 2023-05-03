Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Türk Müziği Topluluğu ‘Gönülden Gönüle’ mottosuyla harika bir konsere imza attı.MERSİN (İGFA) - Yakın zamanda yaşanan deprem felaketi nedeniyle kültür sanat etkinliklerine bir süre ara veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, sanatın iyileştirici gücünden yola çıkarak etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor. Bu bağlamda Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen ve Türk Halk Müziği’nin birbirinden güzel eserlerinin seslendirildiği konsere vatandaşların ilgisi yoğundu.

30 kişilik güçlü bir ekip

Şefliğini Erdal Koşar’ın yaptığı, Filiz Koçak, Cengiz İşleyen, Zeynep Özel, Şaban Soyacıman, Özge Çabuk, Güney Özdemir ve Çiğdem Akdoğan’ın solist olduğu konserde yaklaşık 30 kişilik güçlü bir ekip sahnedeydi. Ayrılık, Bu Gala Daşlı Gala, Nesini Söyleyim Canım Efendim, Dağlar Dağladı Beni, Uzakların Türküsü ve Altın Yüzüğüm Kırıldı başta olmak üzere 18 eserin seslendirildiği konserde vatandaşlar oldukça keyifli vakit geçirdi.

Gökayaz: “Birçok farklı etkinliklerde bir araya geleceğiz”

Gerçekleştirilen konserin Büyükşehir Belediyesi sanat topluluklarının iyi noktalara ulaştığının göstergesi olduğunu söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, “Bu geçen süre içerisinde biz de özellikle sanat topluluklarımızın altyapısını geliştirmek için büyük bir çaba sarf ettik ve bugün görüyoruz ki gerçekten sanat topluluklarımız iyi bir noktaya gelmiş. Bu bize bundan sonrasında birçok farklı proje ortaya koymak için bir ışık veriyor. Bundan sonraki süreçlerde birçok farklı etkinliklerde bir araya geleceğimizi umuyoruz. Bunun için çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

Özdülger: “Sanatın, müziğin şifalandırdığı noktadan yola çıkıyoruz”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, deprem nedeniyle ara verdikleri etkinliklere sanatin iyileştirici gücünden yola çıkarak yeniden devam ettiklerini söyledi. Özdülger, “Deprem felaketi sebebiyle acımız büyük ama bu acıyı bir arada, bu güzel konserleri yaparak sanatla iyileştireceğiz. Bu birliktelik sayesinde iyileşeceğiz. Sanatın, müziğin şifalandırdığı noktadan yola çıkıyoruz ve bunları sıklıkla yaparak bu şifayı herkese dağıtmak istiyoruz” dedi.

Konserin oldukça güzel geçtiğini sözlerine ekleyen Özdülger, “Arkadaşlarımızın performansı da çok iyiydi. Çok güzel bir seyirciyle, coşkulu bir konser oldu. Daha nice konserleri bir arada yaşamak dileğiyle diyoruz ve herkesi konserlerimize, bu etkinliklerimize bekliyoruz. Sanatla, bizimle birlikte olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Yılmaz: “Yaralarımızı sanatın şifasıyla sararak iyileşmemiz lazım”

Konseri değerlendiren Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Yılmaz da “Aylar sonra yeniden işimizi yapıyor olmak keyifli. Sanatın iyileştiriciliğini öne çıkararak normalleşmeye çalışmak gerekiyor. Ulusça hem unutmadan hem de yaralarımızı sanatın şifasıyla sararak iyileşmemiz lazım. Mersin Büyükşehir Belediyesi de bu konuyu çok önemli bir şekilde ele alıyor. Sosyal belediyeciliğin olması gerektiği gibi yapıldığını düşünüyorum. Sanat, diğer etkinlikler ve faaliyetler yoluyla deprem felaketinden uzaklaşma ve iyileşme işini çok muntazam yerine getiriyor” ifadelerini kullandı.

“Çok güzel bir konserdi. Orkestra harika”

Konseri dinlemeye gelen vatandaşlardan Lütfü Aydıner, “Çok güzel bir konserdi. Çok mutluyuz ve harika bir orkestra. Yeni mi kuruldu bilmiyorum ama bize çok güzel bir gece yaşattılar. Çok teşekkür ediyoruz” dedi

“Harika bir geceydi”

Bu tür konserlerin sık sık olmasını dilediğini söyleyen Selami Öngel ise konseri değerlendirerek, “Süper, her şeyeyiyle harika. Bunu organize eden başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Sık sık böyle sosyal etkinliklerin olmasını dilerim. Harika bir geceydi” ifadelerini kullandı.