Gönüllüler Grubu, çeşitli ameliyatlar yapmak ve toplanan sağlık yardımlarını götürmek üzere Nijer’e gitti.

Aralarında 40 sağlıkçı, 11’i lojistik olmak üzere 51 kişilik ekiple Nijer’e hareket etmek için yola çıkan Gönüllüler Koordinatörü İbrahim Ceylan, İstanbul Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ve Türk Hava Yolları’nın katkılarıyla Nijer’e gideceklerini kaydetti.

Bölgeye 28. kez sağlık yardımı için gittiklerini ve yaklaşık 300 ton malzeme de götürdüklerini anlatan Ceylan, "Cerrahi malzeme ve ilaçlarımızı yanımızda götürüyoruz. İnşallah bu seyahatimizde 750’ye katarakt ameliyatı, 450 cerrahi ameliyat, yaklaşık 2 bin’e yakın diş çekimi, 900 kulağa müdahale gibi projelerimiz var. Bildiğiniz gibi sadece sağlık alanında değil aynı zamanda 1600’e yakın su kuyumuz var ve yetimhanemiz var. 26 bin kişiye de şeci teslim ettik. İnşallah bu projelerimizde sağlıklı devam edecek" diye konuştu.

Birçok derneğin de çalışmada paydaşları olduğunu belirten Ceylan, başta Sağlık Bakanlığı, TİKA ve THY olmak üzere destekçilere teşekkür etti.