Yeşim Grup’un girişimiyle şekillenen ve Lacoste Vakfı’ndan aldığı uluslararası destekle SosyalBen Akademi danışmanlığında yürütülen “Önce İnsan - Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesinde yer alan gönüllü öğrenciler, Şükrü Şankaya İlkokulu’nda öğrenim gören çocuklarla yıl sonu saha çalışması gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Yeşim Grup, SosyalBen Akademi ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi iş birliğiyle geliştirilen “Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi kapsamında Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, Bursa Anadolu Lisesi ve Bursa Erkek Lisesi’nden toplam 80 gönüllü öğrenci, Şükrü Şankaya İlkokulu’nda okuyan 745 çocukla yıl sonu saha çalışması için bir araya geldi.

12 Haziran’da gerçekleştirilen etkinlik kapsamında genç gönüllüler, oyun, müzik ve resim atölyesi gerçekleştirerek çocuklarda ritim duygusu, gönüllülük bilinci ve çocuk hakları konularında bilinçlenme sağladı. Etkinlikte uygulamalı olarak gönüllülüğü deneyimleyen lise öğrencilerinin bu saha çalışması ile proje başlangıcından bu yana akran iletişimi, çocuklarla iletişim, takım çalışması, empati, liderlik ve kriz yönetimi alanlarında aldıkları yol da dikkat çekti. Lise öğrencileri, çocuklarla olan etkileşimleriyle birlikte insan ilişkileri konusunda gelişim gösterirken takım çalışması ve zorlu durumlarla başa çıkma becerilerini pekiştirdi. Aynı zamanda bu deneyim, genç gönüllülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlarken çocuklarla güçlü bağlar kurmalarına da fayda sağladı.

“Önce İnsan - Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi kapsamındaki bu anlamlı etkinlik, genç gönüllüler ve katılımcı çocuklar adına değerli deneyimler sağlarken, toplumda sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaşmasına da katkı sağlıyor.