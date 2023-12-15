Çevrimiçi seyahat dünyası ilk olarak arama motorlarında, ardından OTA’larda (Expedia, booking.com vs gibi online seyahat acenteleri) ve son zamanlarda da Trivago ve Kayak gibi meta arama motoru web sitelerinde çok sık görünür olmaya başladı. Otel yöneticileri, otellerini görünür kılmak ve çevrimiçi olarak etkin bir şekilde rekabet etmek için gelişmeye ve yeni çevrimiçi kanalları kullanmaya zorlandılar. Ancak bu kanalları kullanmak için oteller adına en etkili yöntemler nelerdir? Google’ın tıklama başı maliyetli otel programıyla birlikte oteller artık, Google’ın arama motoru özelliklerinde görünür olabilmek için hem arama motoru hem de meta arama algoritmalarının karışımını kullanmak zorundalar.

Otelinizin görünür olduğundan ve bu çevrimiçi kanallardan nitelikli trafik çektiğinden emin olmak için ne yapıyorsunuz?

Meta aramaların oteller için ne anlama geldiğine, hangi kısımlarda çevrimiçi pazarlama stratejinize uyduğuna ve otellerin bu pazarlama kanalını nasıl kullanabileceğine bir bakalım.

Otel Meta Aramaları Nedir?

Expedia, Orbitz ve Travelocity gibi OTA’ların aksine, meta arama motorları, otel odaları için bilgileri kendilerinde saklamazlar. Bunun yerine, meta arama motorları, kullanıcılara görüşler ve müsaitlik durumu ile ilgili bilgi sağlamak için diğer arama motorlarından bilgi çeker. Daha sonra meta arama motoru, kullanıcıyı, odasını ayırtması için kendi web sitelerinden orijinal kaynağa (yani OTA veya otelin web sitesi) yönlendirir. Meta arama motoru, ardından, otel veya hava yolunun web sitesine yönlendirmiş olduğu kişi için referans komisyonu veya tıklama başı maliyet (TBM) ücreti almaktadır.

Otel Meta Arama Motoru Örnekleri:

Kayak

Trivago

Google’ın Otel Reklamları

TripAdvisor

Hipmunk

Skyscanner

Oteller, Niçin Meta Aramalarında Bulunmalıdır?

Otellerin, Müşterilerin Baştan Aşağıya Araştırma Yaptığı Yerlerde Görünür Olması Önemlidir

Bu, arama motorları, meta arama motorları, OTAlar, sosyal medya ve dahası gibi birden fazla kanalın dahil olduğu bir strateji gerektirir. Meta araması yeni müşterilere görünür olmak ve etkileşim başlatmak için bir başka araç olarak düşünülmelidir. Otel pazarlama stratejinizdeki diğer tüm araçlar gibi, bu da, işletme hedeflerine ve amaçlarına ulaşmakta ne kadar başarılı olduğunuzu değerlendirmek için test ve analiz edilmelidir.

Doğrudan Rezervasyon için OTA’lar ve Rakiplerinizle Mücadele Etmek için

Ödemeli arama kampanyalarına benzer şekilde, meta arama kampanyaları reklam alanları için otellerin OTA’lar ile rekabet etmesine olanak tanır ve bu, otelin web sitesi aracılığıyla doğrudan rezervasyon alması hayati öneme sahiptir. Eğer meta aramalarında reklam vermiyorsanız, rezervasyonlarınızı rakiplerinize ve OTA’lara kaptırıyorsunuzdur. Eğer bir tüketici, OTA aracılığıyla rezervasyon yaparsa, gelecekteki misafirler için size bir yol gösterici olabilecek, pazar için çok değerli bilgileri de kaybediyor ve misafirinizin de markanıza bağlanma olasılığını düşürüyorsunuzdur.

Sesli Asistan Seyahat Arama, Şu An Meta Aramalar Tarafından Kullanılıyor.

Alexa ve Google Home gibi sesli asistanlar, arama üzerinden tüketicilere ulaşmak için en yeni kanallardan birisidir. Günümüzde, bu cihazlar, Kayak gibi meta arama motorları ile birlikte çalışarak, otel, uçuş ve seyahat arama sonuçlarını sunmaktadır. Meta arama ve OTAlar, bu kanalı kullanmaya başlayan ilk oluşumlar olacaklar. Otelinizin bu sesli asistan aramalarında görünür olmasını istiyorsanız, meta arama kanallarında da görünür olmanız gerekecektir.

Yerel Arama, “Öde Ve Oyna” Modeline Doğru Gidiyor.

Google arama sonuçlarını paraya çevirmeye devam ediyor ve son değişiklik, Google My Business listeleri ve harita uygulamalarındaki yerel aramalarda görüldü. Birkaç ay önce Google arama sonuçlarını değiştirdi ve aşağıda görüldüğü gibi fiyatları doğrudan haritalara dahil ettiler:

İşte, doğrudan Google Maps uygulamasından alınmış bir başka örnek:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde Google’ın oteller üzerinden yerel arama sonuçlarını nasıl para çevirdiğinin iki farklı yolunu görebilirsiniz. İlkinde, Cambria Hotel ve AC Hotel firmalarının satın aldıkları reklam alanları var. Bu reklamlar doğrudan Google AdWords ödemeli arama kampanyalarından yönetilmektedir. İkincisi ise, fiyatlar ile birlikte Omni Chicago Hotel için detayları gösteren bir OTA kampanyasıdır. Bu reklamlar Google’ın Hotel CPC (TBM) programı aracılığıyla verilmektedir. Google’ın Hotel CPC programı, bir tür meta aramadır ve Google AdWords ödemeli arama kampanyalarından farklı olarak yürütülmektedir.

Oteller Meta Aramalarında Nasıl Yer Alabilir?

Oteller, doğrudan Google Otel Ortaklık ezervasyon Motoru Sağlayıcıları aracılığıyla meta aramalarında yer alabilir. Google Otel programı, rezervasyon motorundan Google’a fiyatlar ve envanter hakkında bilgi sağlayacak bir feed kaynağı ile birlikte doğrudan bir API gerektirmektedir. Google Hotel TBM partnerleri arasında TravelClick, HotelRunner ve dahası bulunmaktadır. Tam listesini burada bulabilirsiniz. Rezervasyon motorunuz aracılığıyla fiyatlandırma yapmak genellikle kampanyalar aracılığıyla elde ettiğiniz rezervasyonlardan yüzde oranında ücret ödemenizi gerektiren komisyon bazlı modeli kullanmanızı gerektirir. Aynı zamanda kimileri bu komisyona ek olarak da TBM (Tıklama Başı Maliyet) ücreti ile de ücretlendirmektedir. Rezervasyon motoru ortağınız ile sözleşmelerinizi inceleyerek, oteliniz için karlı bir model seçtiğinizden emin olun.

Oteller Meta Arama İle Nasıl Başarılı Olabilir?

Diğer tüm pazarlama kanalları ve kampanyaları gibi, meta arama kampanyalarınızda da anahtar performans göstergelerinizi yakından takip etmeniz çok önemlidir.