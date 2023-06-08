Gaziosmanpaşa İmam Hatip ortaokulu’nda imam hatip şenliği ve 3 açılış gerçekleşti.

Açılışa İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar,İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ,MHP ilçe başkanı Uğur Bayram,Saadet Partisi ilçe başkanı Hasan Eroğlu,şube müdürleri,Okul Müdürleri ve veliler katıldı.

Okul tanıtma komisyonu tarafından şenlik haftası etkinliklerinde,broşür ve afiş bastırılarak,kayır bölgesindeki ilkokullarda öğrenci ve velilere tanıtım yapıldı.

Harzemşahlar Eğitğm modeli stantı,özel eğitim ve anasınıfı stantı,ebru uygulaması,çini eserleri sergisi,tanıtım stantı ve sınıflar arası futbol final maçları yapıldı.

Hayır severler katkısı ile yapılan Fen laboratuvarının açılışına geçildi.Hayırseverler,Hakan Durgut,Mehmet Kaçar(Hema Metal),Ali Özdemir(Serra Sünger)Selim Özdemir(özdemir mühendislik)Samet Özdemir(Twins Mob.)Hasan Eroğlu(Balin Sandalye)Levent Özcan(Leta Sandalye)İlker Ongun(Difanny Mob.)Mehmet Kuyumcu(Model Perde)Cafer Sil(Petek Sandalye)Mustafa Akyol(Odam Mob.)Mesut Şen ,Osman Akbulutplaket takdimi yapıldı.Osmanlı Devletinin ilk şehidi Baykoca’ nın adı verilen Baykocabey FETEMM ATÖLYESİ protokol tarafından açılışı yapılarak gezildi.Daha sonra Yenilen Öğretmenler odasının açılışı yapıldı.En son Müzik Atölyesinin açılışı yapıldı.Öğrencilerin ilahileri ve şarkıları açılışa katılanları mest etti.