Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehadetlerinin yıldönümü olması dolayısıyla Jandarma Er Ahmet Aran, Jandarma Er Cemal Aybey, Jandarma Er Ahmet İnceyol, Jandarma Astsubay Üstçavuş Abdil Kadir Çelik ve Piyade Er Halil İbrahim Ertaş için Gördes ilçesinde mevlit okutarak, pilav hayrında bulunduMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gördes ilçesinde anma ve hayır programı düzenledi.

Jandarma Er Ahmet Aran, Jandarma Er Cemal Aybey, Jandarma Er Ahmet İnceyol, Jandarma Astsubay Üstçavuş Abdil Kadir Çelik ve Piyade Er Halil İbrahim Ertaş için düzenlenen programa Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürü Ali Eroğlu, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hüseyin Yılmaz, Jandarma Kıdemli Başçavuş Ercan Kartepe, MHP Gördes İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat, KAÇEP İlçe Başkanı Feride Batur, AK Parti Gördes İlçe Başkanı Rıza Dilcan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seher Eren, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin ruhuna ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi.

Programın sonunda şehidin ailesine Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi. Şehit aileleri ve yakınları, anlamlı etkinlik için Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, şehitlerimizi rahmetle andı.