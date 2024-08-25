Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği kapsamında ‘Yol Trafik Güvenliği Tatbikatı’ (YTG) gerçekleştirdi. Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi’nde bulunan 38. Cadde üzerinde yapılan tatbikatta; belediye otobüsüne aynı istikamette giden ve hız sınırını aşan sivil bir aracın çarparak kazaya sebebiyet vermesi işlendi.MERSİN (İGFA) - Tatbikat gereği oluşan kazada her iki araçta hasar oluşmuş, otobüs sürücüsünün fiziki bütünlüğü ve bilinci yerindeyken; yolcuların hafif şekilde, sivil araç sürücüsünün ise ağır şekilde yaralandığı varsayılarak hareket edildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçeğini aratmayan tatbikatta, kaza sonrasında Mersin Büyükşehir Belediyesi birimlerinin koordineli bir şekilde müdahalesi işlendi.

Tatbikat; Ulaşım Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi, İtfaiye Dairesi, Zabıta Dairesi, Sağlık İşleri Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Basın Yayın ve Halka İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü ortaklığında yapılırken, Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yer aldı.

Tatbikatta ilk etapta 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ve Alo 185’e ihbarda bulunuldu. Ardından; Yol Trafik Güvenliği Acil durum ekibi, kaza yerinin diğer kazalara sebep vermemesi için yol trafik güvenliği önlemlerini aldı ve trafik güvenliği için karşı şeridi iki yönlü trafik akışı sağlanacak şekilde düzenledi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olaya ve yaralılara müdahalelerinin ardından Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri yolun gerekli bakım, onarım ve temizliğini yaptı. Kaza alanı güvenli hale getirildikten sonra, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yol tekrar kullanıma açıldı.

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, tatbikatın amacını ve detaylarını paylaşarak, “Bugün burada, 39001 Yol Trafik Güvenliği kapsamında Büyükşehir Belediyemizin ilgili daireleriyle ortak bir senaryo gereği tatbikat yapıyoruz. Tatbikatımızın amacı; belediyemizin kentimizde olan kazalara müdahale noktasında kendisini kontrol etmesi, görmesi. Kaza mahalline en hızlı bir şekilde ulaşıp, kaza alanında gerekli trafik önlemlerini alarak yeni bir kazaya sebebiyet vermemek adına, başta varsa yaralanan vatandaşlarımızı süratli ve güvenli bir şekilde ilk yardım kurallarına uyarak acil bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna sevk etmek. Yaralılar ve araç sürücülerinin gerekli kontrolü yapıldıktan sonra; kaza mahallinde varsa dökülen kimyasal olabilir, yolu kayganlaştıran herhangi bir sıvı madde olabilir, çarpışan araçlardan yol üzerine düşen fiziki engeller olabilir, bunların da güvenli bir şekilde kaldırılarak yolun trafiğe açılmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin gerekli müdahaleyi en hızlı şekilde yapabildiğini görmesi adına tatbikatın önemli olduğuna vurgu yapan Topçuoğlu, “Biz yılda en az bir kere olmak kaydıyla bu tatbikatımızı uyguluyoruz. Belediyemizin bu konuda hazırlığı olup olmadığı noktasında, kendimizi kontrol ediyoruz” diye konuştu.