Bu gelişmenin ardından Antalya Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince yeni başkan vekilinin seçilmesi sürecini başlattı. Vali Hulusi Şahin imzasıyla belediyeye gönderilen yazıda, 11 Temmuz Cuma günü meclisin toplanarak başkan vekilini belirlemesi istendi. Toplantı, sadece başkan vekili seçimi gündemiyle yapılacak.

Rüşvet soruşturmasında yer alan iddialara göre, 2024 yerel seçimleri sırasında Muhittin Böcek’in oğlu M.G. Böcek’in, iş insanı Y.Y’nin ofisinde yapılan bir görüşmede seçim çalışmaları için 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine 8,5 milyon liralık bir araç giydirme hizmeti faturası üzerinden ödeme konusunda anlaştığı ileri sürüldü. Dosyada ayrıca, şubat ayında M.G. Böcek’in eski eşi Z.K. adına bir inşaat firmasından 30 milyon liralık bir ev aldığı ve bu bedelin üç parça halinde yine iş insanı Y.Y. tarafından ödendiği iddiası yer aldı.

Bu gelişmelerin ardından tutuklanan Muhittin Böcek’in yerine geçici olarak bir başkan vekili atanması süreci, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yürütülecek. Belediye Meclisi 112 üyeden oluşuyor; 76 üye CHP, 22 üye AK Parti, 10 üye MHP, 3 üye DP ve 1 üye bağımsız olarak görev yapıyor. Meclisin başkan vekilini seçebilmesi için salt çoğunluk aranacak. Başkan vekili seçimi için yapılacak olağanüstü toplantıdan bir gün önce, 10 Temmuz Perşembe günü Temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirilecek.