Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Kayhan atanırken, bir çok bakanlığa bağlı bazı müdürlüklerde görevden almalar ve müfettişliklere atamalar yapıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığının atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Et ve Süt Kurumu'nda Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çalık, görevinden alındı. Bu suretle boşalan Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeliğine İbrahim Sarıtosun, açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Kalkan atandı.

Aynı kararnamede Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Fuat Kantarcı da görevden alınırken yerine Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin İnceöz atanırken, İnceöz'den boşalan Genel Müdür Yardımcılığına ise İbrahim Söyler'in ataması gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda da Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi gereğince görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne ise Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu atandı.

Söz konusu kararnamede bazı bakanlıkların müfettişliklerine de çeşitli atamalar yapıldı.

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