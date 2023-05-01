Van’da vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden piyade er için askeri töreni düzenlendi.
Piyade Er Ahmet Hakan Şen için Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen törene, Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Söğüt Belediye Başkanı Sayın İsmet Sever, İlçe Jandarma Merkez Komutanı Jandarma Albay İsmail Karaca, il-ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.