Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İnegöl de teşkilat merkezinin açılışını yaptı. Merkezin kurdele kesilerek açılışına yapan Davutoğlu'na, İlçe Başkanı Yavuz tarafından İnegölspor forması hediye edildi.

İlçe teşkilat merkezi önünde miting yapan Davutoğlu, "İnegöl'e, Bursa'ya ne dikerseniz bir tohum dikin, bir çınar yetişir. Ve İnegöl, öyle bir mekan ki bütün illerimizi severiz. Bütün ilçelerimizi severiz ama. İnegöl'ün bir farkı var. O da şu: İnegöl Türk ekonomisine en büyük katkı yapan il ölçeğinde bir ilçemizdir. Bakın geçen sene İnegöl'den. 1 milyar 389 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 380 milyon dolarlık ithalat yapıldı. İnegöl'ün Türkiye'ye katkısı dış ticaretimize pozitif katısı 1 milyar dolar ve İnegöl küçük bir Türkiye'dir. Anadolu'nun yiğit insanları, Rumeli'den gelen evladı Fatihhan, Kafkaslar'dan gelen Şeyh Şamil'in çocukları İnegöl'de buluşmuş. biz bir milletiz demiş. Kenetlenmiş, yürek yüreğe vermiş biz bir milletiz demiş. Bravo. Şimdi bu milleti kim bölmek, Kutuplaştırmak, ötekileştirmek isterse İnegöl onun karşısındadır. Kim bu bereket diyarı topraklarda İnegöllüleri ve milletimizi yoksulluğa mahkum ederse İnegöllü onun karşısındadır." dedi.

Davutoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:"Sayın Cumhurbaşkanı her seferinde o bizim ismimizi dahi anmazken biz ona yine Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı demeye devam edeceğiz. Onlar unutsalar da biz onlara kimliğimizle siyasi nezaketi öğreteceğiz Allah'ın izniyle. Evet Sayın Cumhurbaşkanı her hafta bir müjde açıklıyor. Ama şunu unutuyor. Geçen sene asgari ücret 2 bin 850 TL iken, açlık sınırı 3 bin 50 TL'ydi. Hemen hemen aynıydı. Bu sene asgari 5 bin 500 TL, açlık sınırı 7 bin 500 TL. Yani asgari ücret alan açlık sınırının altında yaşıyor. Neden?. Yılbaşında seçim için, yatırım için para basıp basıp asgari ücreti artıracağız diyor. Para basıyorlar. Para basarak asgari ücreti artırırsa üç ay sonra o asgari ücret yetmez hale gelir. Bakın 2016 da başbakanlıkta Türkiye'nin ekonomi tarihinde bir ilk olarak asgari ücrete yüzde 30 zam yapmıştık. Ama enflasyon yüzde 6'ydı. Böylece asgari ücretli enflasyon karşısında net kazançtaydı. Ama geçen sene ocak ayında asgari ücrete zam yaptılar. Üç ay sonra asgari ücretin bir kıymeti harbiyesi kalmadı. Şimdi öyle bir dönemde yaşıyoruz ki herkes perişan. Türkiye'de ne varsa geçmişte bu millete hizmet etmiş bir başbakan olarak her yeri takip ediyorum ekibimle birlikte. Gölge kabinemiz var. Bursalılara da İnegöllülere de söz veriyorum. Hiçbirinizin hakkı yerde kalmayacak. Bu hakları almak üzere biz geliyoruz. İki şey bu kaynakları bitiriyor. Birisi cahil insanların yönetime gelmesi Hazine Maliye Bakanı düşünün ki bir gün Hazine'de maliyede çalışmamış. Bakan olmuş. Şurada İnegöllü bir esnafım. Çırak daha iyi, çıraklık yapmamış birini kasanın başına oturtur mu? Oturtmaz değil mi? Çünkü akıllıdır. Ama bir gün dahi hazine, bir gün dahi maliye görevi yapmamış. Birini Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesini başına oturttular. O da gözüme bakın ışıldıyor diyor. Biz ne yapalım senin gözünü ya? Biz bu gözden korkarız çünkü onların gözünde dolar ışıltısı var, dolar ışıltısı. Dolar ışıltısı var. Feryat ediyorum. Arkadaşlar İnegöl uyanın. Hep beraber ayağa kalkalım. Türkiye'de milyonlar,, bin liralarla yaşıyor. Milletvekili, bir suç örgütü liderinden maaş aldığı söylenen milletvekilini İçişleri Bakanı biliyor ama söylemiyor. Nice bir de milyar dolarlarla yaşayan siyaset zenginleri var. Çarpıcı bir rakam söyleyeyim size. Esnaf dertli. Buradaki esnaflarımız, çiftçimiz dertli. Herkes dertli. Ama bir grup var. Evde ense yapıp para kazanıyor. Hiçbir şey üretmeden. Nasıl mı? Kur korumalı mevduat diye güya faize savaş açan Sayın Erdoğan faizin en katmerlisini dinimizi de istismar ederek her bir evi neredeyse faizci yaptı. Yani siz paranızı bankaya yatırıyorsunuz. Hiçbir şey üretmiyorsunuz. Ne toprağa gidip toprağa su veriyorsunuz? Ne gidip araba tamirciliği yapıyorsunuz? Bunu gördüm kardeşler gibi. Üstüne bir de dolar farkını alıyor. Ve servetine servet katıyor. Bir şey daha. Gençler umutlarını kaybetmişler. Onurları zedeleniyor. Babalarından harçlık almaktan utanıyorlar. Evde yüz yüze bakmaktan utanıyor. Uyuşturucu hemen ulaşılabilir bir yerde. Şimdi İçişleri Bakanı'na soruyoruz? Ne yaparsınız siz Allah aşkına? Bu millet kadere Hazreti Peygamber'in inandığı gibi inanır. Her gün dindar gençlik diyerek gençlerimizi uyuşturucuya muhtaç etmenizin ayıbını örtemezsiniz. Siz sorumlusunuz. Uyuşturucu baronları Türkiye'de at koşturuyorsa, Türkiye neredeyse narkotik devlet gibi ilan edilmişse İçişleri Bakanı sen sorumlusun. Öyle hamaset yaparak örtemezsiniz bunu. Biz gençlerimize sahip çıkmaya geliyoruz. Niye ayrıldık onlardan? Ben Hazreti Ömer'in kaderine inanıyorum. Onun için bunlardan ayrıldım. Hatırlayacaksınız. 15 Temmuz gecesini o hain FETÖ denilen alçak örgüt meclisimizi bombaladığında İstanbul'u işgal ordusu gibi tanklarla kuşattığında bir yer daha kuşatılmıştı. O zaman AK Parti İl Başkanlığı ve il başkanı Selim Temurcu oradaydı. Oradaki arkadaşlarımızla kahramanca direndi. Kahramanca direndi.. Ve Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'a indiğinde yaptığı basın toplantısında bir tarafında o kahraman direnişi temsil eden sayın Selim Temurcu vardı. Üzüntüyle, hüzünle bütün o iki yüz elli bir şehidimizin acısını yüreğinde hissederek, yüreğinde ve gözünde hüzünle oturuyordu. Cumhurbaşkanı'nın solunda oturan, sağında oturanı mahkemeye verdi. Peki sağında oturan işte burada. Selim Temur'cu kahramanımız. Halkın arasında bugün çıktı mahkemede şu deyip onuştu. Berat Albayrak nerede? Yok. Berat Albayrak çıkabilir mi sokağa? Dolaşabilir mi Allah aşkına.".