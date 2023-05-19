Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Kritik görüşmenin detaylarını CNN Türk Muhabiri Serdar Er aktardı:

Görüşme bir saat sürdü. Erdoğan dün itibariyle İstanbul'daki planlarını sürdürüyordu. Bu görüşme resmi kayıtlarda yoktu. Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Görüşme tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce buradan çıktı ve Rami Kışlası'nda gençlerle bir araya gelmek üzere çıktı. Görüşmede Seçim konuşuldu. 2. tur ile ilgili müzakereler devam ediyordu.