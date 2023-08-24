Türkiye Yüzyılı'nda dünya bisikletinin kalbi, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda atacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 58’incisi, 8-15 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.ANKARA (İGFA) - 1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1966 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1968 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), dünyaca ünlü bisiklet takımlarını Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlamaya devam ediyor.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) takviminde yer alan etaplı yol bisikleti yarışı 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 8 Ekim Pazar günü Alanya’dan başlayıp 15 Ekim Pazar günü İstanbul’da sona erecek.

ÜST DÜZEY REKABET NEFESLERİ KESECEK…

23-30 Nisan 2023 tarihlerinde planlanan ancak 6 Şubat deprem felaketi nedeni ile Uluslararası Bisiklet Birliği’nin destekleri ile ekim ayına ertelenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 8 gün, 8 etapta; Alanya’dan Kemer’e, Kalkan’dan Fethiye’ye, Marmaris’ten Bodrum’a, Selçuk’tan Manisa ve İzmir’e uzanan güzergâh boyunca dünyaca ünlü pedalların mücadelesine sahne olurken, 7. Etap sonunda takımların İzmir’den İstanbul’a transferinin ardından İstanbul-Sultanahmet Etabı ile sona erecek.

Dünya Bisiklet Birliği’nin tescil ettiği her biri 7 bisikletçiden oluşan 24 profesyonel bisiklet takımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Tur sadece bir yarış değil, adrenalin ve tutku dolu kıtalararası bir şölen olarak nitelendirildi.

Doğaya, tarihe uzanan, kıtaları buluşturan parkurunda dünyaca ünlü sprintlerin şovu, tırmanışçıların mücadelesine sahne olacak görkemli ve dev organizasyonu ile 190 ülkede 13 dilde milyonlarca kişi tarafından izlenecek olan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sadece bir yarış değil, adrenalin ve tutku dolu kıtalararası bir şölen olacak.

DÜNYA YILDIZLARININ PARLADIĞI TUR…

Dünya yıldızlarının parladığı TUR olarak bilinen, sprint ve tırmanış ustası bisikletçilerin üst düzey rekabetinin nefesleri keseceği 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 1.231,2 kilometrelik 2023 parkuru şu şekilde olacak:

1. Etap: 8 Ekim 2023 Alanya - Antalya (134 km)

2. Etap: 9 Ekim 2023 Kemer - Kalkan (165 km)

3. Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye - Babadağ (102,9 km)

4. Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye - Marmaris (162,1 km)

5. Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris - Yalıkavak (180,5 km)

6. Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum - Selçuk (193,2 km)

7. Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk - Manisa- İzmir (159,8 km)

8. Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul - Sultanahmet (133,7 km)