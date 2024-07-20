Nev Bandırma Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Duygu Kunak Mart, göz yorgunluğuna nelerin sebep olduğu, belirtileri ve nasıl tedavi edildiği hakkında açıklamalarda bulundu.BALIKESİR (İGFA) - Göz yorgunluğunun diğer bir deyişle astenopinin uzun süre odaklanmayı gerektiren aktivitelerin sonucu olarak gözlerin kuruması ve yorulması durumu olduğunu ifade eden Nev Bandırma Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Duygu Kunak Mart, "Göz yorgunluğuna en sık neden olan faktörler arasında uzun süre kitap okumak, araba kullanmak, bilgisayar ve telefon ekranına uzun saatler bakmak, parlak ışıklara maruz kalmak ve stres yer almaktadır. Bu durumlar yaşandığında göz kasları yorulur, gözyaşı dengemiz bozulur ve göz yorgunluğu meydana gelir" dedi.

GÖZ YORGUNLUĞU GÖZLER DIŞINDAKİ ORGANLARI DA ETKİLEYEBİLİR

Op. Dr. Duygu Kunak Mart, “Gözlerde sulanma, kaşıntı, yanma, batma, ağrı, bulanık veya çift görme, ışığa karşı hassasiyet, gözleri açık tutmakta zorluk çekme gibi belirtiler gösteren göz yorgunluğu, gözler dışındaki organları da etkileyebilir ve bunun sonucunda da baş ağrısı, boyun ağrısı ve konsantrasyon bozukluğu gibi semptomlar ortaya çıkabilir” dedi.

GÖZ MUAYENESİ İLE TEŞHİS KONULUR

Genellikle ciddi bir rahatsızlık olarak kabul edilmeyen göz yorgunluğunun; belirtilerin uzun süre devam etmesi ve şiddetlenmesi durumunda kişinin hayat kalitesini düşürdüğünü bu sebeple de kişinin göz muayenesine ihtiyaç duyabildiğini belirten Op. Dr. Duygu Kunak Mart, “Yapılan göz muayenesi sonrası bir hastalık ve teşhisi konulursa buna yönelik tıbbi tedaviler uygulanır. Tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulmayan göz yorgunluğu vakaları kişinin günlük hayatında gerçekleştireceği değişikliklere bağlı olarak iyileşir. Bu değişiklikler göz yorgunluğuna neden olan faktörlere sınır koymayı içerir. Kitap okuma süresinin gözü yormayacak şekilde sınırlandırılması, uzun mesafe araç kullanımına dikkat edilmesi ve bilgisayar, telefon kullanımına zorunlu durumlar dışında ara verilmesi bu değişikliklerin başında gelmektedir” dedi.

20-20-20 KURALI, GÖZ YORGUNLUĞU ETKİLERİNİ AZALTABİLİR

Op. Dr. Duygu Kunak Mart, “Ortam ışıklandırmasını gözü yormayacak şekilde ayarlamak, her 20 dakikada bir 20 metre uzaklıktaki bir alana 20 saniye boyunca odaklanarak bakmak (20-20-20 kuralı) göz yorgunluğu etkilerini azaltabilir. Yapılan göz muayenesi sonucunda verilen gözyaşı damlaları ve minimal derecede göz numaraları içeren dinlendirici gözlüklerin kullanımı da göz yorgunluğunun iyileşmesine yardımcı tedaviler arasında yer almaktadır” diyerek sözlerini bitirdi.